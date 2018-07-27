Sağlıkçılara çifte müjde

Torba
yasa teklifiyle, tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılması, pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılması öngörülüyor. Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı verilmesi öngörüldü.
SAĞLIK TURİZMİNE TEŞVİK
Türkiye'nin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı
'na önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak. USHAŞ doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olacak.