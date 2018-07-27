Savaş kızışıyor

CHP
'de 24 Haziran seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından başlayan olağanüstü kurultay kavgası, muhaliflerin yeterli imzaya ulaştıklarını açıklamalarının ardından daha da kızıştı. Genel merkezle muhalifler arasında yaşanan kurultay restleşmesine dün il başkanları ile CHP milletvekilleri de katıldı. 59 il başkanı ve 129 milletvekili Kılıçdaroğlu
'na destek açıklamasında bulundu.
22 il başkanı ve kurultay için imza veren 7 vekilin de içinde olduğu 12 milletvekilinden de destek gelmedi. Kılıçdaroğlu ve Parti Yönetimine isyan eden İnce, "Partimdeki gelişmeleri ibretle izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor" suçlamasında bulundu.
BAĞLILIK BİLDİRİSİ
Dün, İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun organizasyonuyla Ankara'ya gelen 59 il başkanı Kılıçdaroğlu"na "bağlılıklarını" duyurdu. Çağrılmasına karşın Ankara'ya gitmeyen Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Bilecik, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 22 il başkanı da bildiriye imza koymadı.
DESTEK VERMEDİLER
Ankara'da Kılıçdaroğlu'na destek için organize edilen buluşmada 129 milletvekili imza verdi. Meclis Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel açıklama yaptı. Ancak, kurultay için imza veren 7 vekilin de içinde olduğu 12 milletvekili o bildiriye imza atmadı. Muhalifler, en son 643 imza ile kurultay için gerekli imza sayısının bulunduğunu açıklamıştı. Gözler, imza toplama süresinin son günü olan 30 Temmuz Pazartesi'ye çevrildi.