SGK İl Müdürü Bedir uyardı

Sosyal Güvenlik Kurumu Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürü Adem Bedir, 11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasadan yararlanmak isteyen borçlular için müracaatların 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürü Adem Bedir, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, yapılandırmalar hakkında açıklamada bulundu. Bedir, "7143 sayılı kanunun, sosyal güvenlik kurumunda borcu olan işveren, sigortalı ve hak sahiplerine yeni bir fırsat daha sunuyor. Yapılandırmadan kimlerin faydalanacağı, neler yapılması gerektiği, yapılandırma kapsamında sigorta primi borçları, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi idari para cezası, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı borçları, işsizlik sigortası, 31 Mart 2018 tarihinden önce bitirilmiş olan inşaatların asgari işçilikten dolayı çıkmış olan fark prim borçları, yine isteğe bağlı sigorta birim borçları, topluluk sigortası, üçüncü kişilerden kaynaklanan rücu alacaklarının da bu kapsama girdiği bildiriliyor" dedi.

"İDARİ PARA CEZALARININ YÜZDE 50'Sİ İLE GECİKME CEZALARI VE ZAMLARI DA SİLİNDİ

İdari para cezalarının yüzde 50'si ile gecikme cezaları ve zamlarının da silindiğine de değinen Bedir, "31 Mart 2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin, 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası asılların yüzde 50'si ile 18 Mayıs 2018 tarihine kadar geçen süre için aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirten süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir" dedi.

"Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018"

Bedir, açıklamasının sonunda yapılandırma için son tarihin 31 Temmuz 2018 olduğunu belirterek, "İş verenlerimiz ayrıca işlemlerini e- sigorta yoluyla online ortamda da yapabilmektedir. Yapılandırma iş ve işlemlerimiz hafta sonu 28 Temmuz, 29 Temmuz tarihlerinde de devam edecektir. Yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerin ise peşin ödemelerini en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir" diye belirtti.