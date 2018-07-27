Son dakika: 21 günlük bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek? - Bedelli askerliğe ne zaman gidilecek?

15 bin TL, 25 yaş ve 21 günlük süre şartı ile Meclis'te kabul edilerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan bedelli askerlik 2018'de yeni son dakika haberleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın onaylamasının ardından yürürlüğe girecek olan bedelli askerlikte, verilecek eğitimler de önemli konu başlıklarından birisi olarak yer alıyor. Kulislerde konuşulan haberlere göre, 21 günlük bedellide verilecek eğitimler belli oldu. Buna göre adaylar, yürüyüş, yat kalk eğitimleri ve silah eğitimi alarak temel askerlik eğitimini tamamlamış olacak.

BEDELLİ ASKERLİĞE NE ZAMAN GİDİLECEK?

Verilecek eğitimin yanı sıra, cevabı aranan en önemli sorulardan birisi de bedelli askerliğe ne zaman gidileceği sorusu. Peki, bedelli askerliğe ne zaman gidilecek? İşte o yanıt...