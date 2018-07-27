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: 21 günlük te ne eğitimi verilecek? - Bedelli askerliğe ne zaman gidilecek?

21 gün uygulanacak olan bedelli askerliğe ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ve Başkan Erdoğan'ın onayına sunulan eğitim programı da netleşmeye başladı. Bedelliden faydalanacak olan adaylar, 21 gün süresince hızlandırılmış olarak alacaklar. Bu süre zarfında, yürüyüş, yat-kalk ve silah eğitimi uygulanacak. Peki, 1 Ocak 1994 tarihinin de bedelli kapsamına alınması ile kaç bin kişi daha yararlanacak? Hangi celp döneminde ne zaman gidilecek? İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 27.7.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 16:56
Son dakika: 21 günlük bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek? - Bedelli askerliğe ne zaman gidilecek?

15 bin TL, 25 yaş ve 21 günlük süre şartı ile Meclis'te kabul edilerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan 2018'de yeni haberleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın onaylamasının ardından yürürlüğe girecek olan bedelli askerlikte, verilecek eğitimler de önemli konu başlıklarından birisi olarak yer alıyor. Kulislerde konuşulan haberlere göre, 21 günlük bedellide verilecek eğitimler belli oldu. Buna göre adaylar, yürüyüş, yat kalk eğitimleri ve silah eğitimi alarak ni tamamlamış olacak.

BEDELLİ ASKERLİĞE NE ZAMAN GİDİLECEK?

Verilecek eğitimin yanı sıra, cevabı aranan en önemli sorulardan birisi de bedelli askerliğe ne zaman gidileceği sorusu. Peki, bedelli askerliğe ne zaman gidilecek? İşte o yanıt...

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Son dakika: 21 günlük bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek? - Bedelli askerliğe ne zaman gidilecek?
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