Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu

Son dakika: Atatürk'e hakaret eden için istenen ceza belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Safiye İ. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 17:43
Son dakika: Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dalgalı'nın hazırladığı iddianamede, Safiye İ'nin Instagram hesabından paylaştığı görüntüdeki sözleri aktarıldı ve bu sözlerin, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret niteliğinde olduğu" ifade edildi.

Safiye İ'nin, soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, "bir anlık düşüncesizliği nedeniyle böyle bir şey olduğunu" söylediği ve pişmanlığını dile getirdiği bildirilen iddianamede, sanığın "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" uyarınca "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İddianameyi kabul eden Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Safiye İ'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı

“Anıtkabir’deki provokasyonun gerçek hedefi…”

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN