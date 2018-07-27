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Son Dakika: firarisi noterde yakalandı

Son dakika haberi... 'de noterde işlem yaparken yakalanan ve görevden uzaklaştırıldığı belirtilen astsubay tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 09:30
Son Dakika: FETÖ firarisi noterde yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda, firari zanlı noterde işlem yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay M.Y.S. noterde işlem yaparken ihbar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyesevk edilenlen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son Dakika: FETÖ firarisi noterde yakalandı
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