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Son Dakika: 'da "terör" operasyonu

Son dakika haberi... 'de düzenlenen terör operasyonunda bazı kişiler gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 10:55
Son Dakika: İstanbul'da terör operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece 'de bir adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri "Akrep" diye tabir edilen zırhlı araçlarla gelerek sokakta önlem aldı. Özel harekat polislerinin desteğiyle girilen evde TEM polisleri evde arama başlatırken özel harekat polisleri de sokak başlarında önlem aldı. Aramaların ardından dairede bulunan bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 'ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Son Dakika: İstanbul'da "terör" operasyonu
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