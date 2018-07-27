Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

Son dakika: Moğolistan'da operasyon! 'cü yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çok gizli olarak yürüttüğü operasyonda 'cü bir yöneticiyi daha yakaladı. Moğolistan’daki FETÖ okullarının Genel Müdürü , Ulanbatur’da MİT operasyonu ile yakalandı ve Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçildi.

Giriş Tarihi: 27.7.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 15:43
Son dakika: Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

MİT 'nün üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyonu da 8 bin kilometre uzakta gerçekleştirdi. Moğolistan'ın Başkenti Ulanbatur'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yapan , Moğolistan istihbaratının da desteğiyle gözaltına alındı.

ÖZEL UÇAK BEKLİYOR

Sözcü'nün haberine göre; FETÖ'cü müdürü Türkiye'ye getirmek üzere özel bir uçağın Ulanbatur'a gönderildiği öğrenildi. MİT görevlilerin yanlarında Akça ile birlikte yurda gelmeleri bekleniyor.

Öte yandan, Mogolistan'daki FETÖ yanlıları Veysel Akçay'ın gözaltına alınması üzerine eylem yapmaya başladı. FETÖ okullarında okuyan bir öğrenci grubunun havalimanı önünde müdürün serbest bırakılması için eylem yaptıkları öğrenildi.

MİT'in Ukrayna'da yakaladığı üst düzey FETÖ'cü Mersin'e getirildi

Son Dakika: Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'de

MİT, FETÖ'cü Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN