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Başkanı 'dan 'ye tepki: Bize tehdit sökmez

Başkanı 'nin skandal Brunson kararı hakkında konuşuyor. Meclis Başkanı Binali Yıldırım "Bize tehdit sökmez, ABD tehdit dilinden vazgeçmeli" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 27.7.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 14:27
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ABD'ye tepki: Bize tehdit sökmez

'nin 'ye tehditkar mesajlarından sonra Başkanı konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı Yıldırım, "Türkiye'yi tehdit etmeden önce, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan 'nün ABD'de hiçbir kısıtlama olmadan muhafaza edildiği de unutulmamalıdır. ABD bir hukuk devleti ise, Türkiye de bir hukuk devletidir. ABD, Türkiye'nin hukukuna saygı duymalıdır. ABD Türk halkının gönlünü nasıl kazanacak ona bakmalıdır." açıklamalarında bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım: "ABD tehdit dilinden vazgeçmeli"

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ABD'ye tepki: Bize tehdit sökmez
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