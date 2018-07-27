TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ABD'ye tepki: Bize tehdit sökmez

ABD'nin Türkiye'ye tehditkar mesajlarından sonra TBMM Başkanı Binali Yıldırım konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı Yıldırım, "Türkiye'yi tehdit etmeden önce, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan FETÖ'nün ABD'de hiçbir kısıtlama olmadan muhafaza edildiği de unutulmamalıdır. ABD bir hukuk devleti ise, Türkiye de bir hukuk devletidir. ABD, Türkiye'nin hukukuna saygı duymalıdır. ABD Türk halkının gönlünü nasıl kazanacak ona bakmalıdır." açıklamalarında bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım: "ABD tehdit dilinden vazgeçmeli"