4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Hakkari
ve Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda 4 terörist ateş destek vasıtaları ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yurtiçi terörle mücadele harekatı kapsamında dün gerçekleştirilen operasyon ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi kırsalında ve Irak'ın kuzeyinde bulunan Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonda keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist ateş destek vasıtaları ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.
6 TERÖRİST TESLİM OLDU
Şırnak
'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyinde bulunan barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 terörist, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde de 1 olmak üzere toplam 6 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.