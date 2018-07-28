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Bengi’yi şehit eden 2 ’lı öldürüldü

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Dağı'ndaki operasyonda bir 'lı sağ yakalanırken, 2 terörist de etkisiz hale getirildi. Sağ ele geçirilen teröristin ifadesi sonucu, söz konusu 3 teröristin, Mevlüt Bengi'nin öldürülmesi olayının planlayıcı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi. Doğubayazıt'ın Türkmen mezrasında bakkal işleten Bengi, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti sandık müşahidi olarak görevlendirilmiş ancak bu görevi yedek müşahit yerine getirmişti. Bengi, 26 Haziran'da elektrik direğine bağlandıktan sonra başından vurularak şehit edilmişti. AA
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AK Partili Bengi’yi şehit eden 2 PKK’lı öldürüldü
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