AK Partili Bengi’yi şehit eden 2 PKK’lı öldürüldü

AĞRI
Dağı'ndaki operasyonda bir PKK
'lı sağ yakalanırken, 2 terörist de etkisiz hale getirildi. Sağ ele geçirilen teröristin ifadesi sonucu, söz konusu 3 teröristin, AK Partili
Mevlüt Bengi'nin öldürülmesi olayının planlayıcı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi. Doğubayazıt'ın Türkmen mezrasında bakkal işleten Bengi, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti sandık müşahidi olarak görevlendirilmiş ancak bu görevi yedek müşahit yerine getirmişti. Bengi, 26 Haziran'da elektrik direğine bağlandıktan sonra başından vurularak şehit edilmişti. AA