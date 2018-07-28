Başkan Erdoğan açıkladı: Zambiya'ya doğrudan uçuşlar başlayacak!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Zambiya'yı dost bir ülke ve siyasi bir ortak olarak görüyoruz. Zambiya Ulusal Meclisi'nde bir dostluk grubunun oluşturulmasını özellikle bekliyoruz. Parlamentolar arası ilişkilerimizi sağlam bir çerçevede ilerletebiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aralık başı gibi Zambiya uçuşlarını başlatacağız"

ZAMBİYA'YA DOĞRUDAN UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Ticari ilişkilerimize ivme kazandırmak amacıyla çabalarımızı sürdürmeliyiz. 7.Ulusal Kalkınm Planı Çerçevesinde öncelik verdiğimiz alanlarda iş birliğini ilerletebiliriz. Aralık başı gibi Zambiya uçuşlarını başlatacağız. Bu Zambiya'nın turizmde bir patlama yapmasını sağlayabilir. Türkiye ile Zambiya'nın iş birliği potansiyeli yüksektir. Tarım teknolojisi konusunda iş birliği için kararlı adımlar atabiliriz.

Başkan Erdoğan'dan Zambiya'da önemli açıklamalar

ASKERİ VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA ASKERİ MAKAMLARIN TEMASI DEVAM ETMELİDİR

Askeri ve güvenlik iş birliği konusunda askeri makamların teması devam etmelidir. Zambiya'nın savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılanmasında iş birliği yapabiliriz. Emniyet Teşkilatlarımız arasındaki iş birliği memnuniyet vericidir.

Ülkemizdeki Zambiyalı öğrenci sayısı 100'ün üzerinde.