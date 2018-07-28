Binali Yıldırım: Bize tehdit sökmez

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
dün İzmir
'e geldi. Yıldırım Adnan Menderes Havalimanı
'nda vatandaşlar tarafından karşılandı.
Cuma namazını ise Mersinli Camisi'nde kılan Yıldırım, ardından gazetecilerin papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin soruları zerine şunları kaydetti:
"Bize tehdit sökmez, bu millete tehdit sökmez. ABD, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmek istiyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin faili, başı olan Feto'nun ABD'de elini kolunu sallayarak, hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan muhafaza edildiğini unutmamalı. ABD hukuk devletiyse Türkiye de hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermeli."
ÖĞRENCİ KİMLİĞİ SÜRPRİZİ
Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi 36'ncı kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar
, Yıldırım'a Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaat Yüksek Lisansı'na kayıt yaptırdığı öğrenci kimliğini verdi. Yüksek lisansını İTÜ'de yaptığını hatırlatan Yıldırım, "İzmir'de devam edemedim. Devamsızlıktan atıldım. Şimdi çıkardığımız aftan dolayı tekrar dönme imkanı buldum" dedi.
?GÜVENCEMİZ TSK VE MİLLETİMİZ
TBMM Başkanı Yıldırım İzmir'de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve Mezuniyet Töreni'nde de şunları söyledi: "Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için en büyük güvencemiz, yüce milletimiz ve kahraman silahlı kuvvetlerimizdir."