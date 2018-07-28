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’nın haberi yoktu”

Giriş Tarihi: 28.7.2018
“Dışişleri Bakanı’nın haberi yoktu”
ABD Mike Pompeo'nun, Başkan ve yardımcısı Mike Pence'in "Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde 'yi geniş yaptırımlar uygulamakla tehdit ettiği" açıklamalarından haberinin olmadığı iddia edildi. Amerikan NBC News'e konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Brunson konusunda "hassas müzakereler" dahil olmasına rağmen Bakan Pompeo'nun, Trump ve Pence'in açıklamaları karşısında "gafil avlandığını" öne sürdü. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise Trump'ın tehdidinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ettiklerini söyledi. BuzzFeed haber sitesi de tehditlerle Brunson davasında Türkiye'deki yargı sistemine müdahale etmeye çalışan Kongre üyelerinin, Pence ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını daha önce onlarla paylaşmadığını söyledi.
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“Dışişleri Bakanı’nın haberi yoktu”
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