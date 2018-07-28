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Emine Erdoğan, 'da Maarif Vakfı Ofisi'nin açılığını yaptı

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, 'da Maarif Vakfı Ofisi ile yatırımlarının açılışını gerçekleştirdi. Türkiye Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Maarif Vakfı Ofisi cepile TİKA yatırımlarının açılışını yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 02:11
Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Maarif Vakfı Ofisi'nin açılığını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, Johannesburg'da faaliyet gösteren, 350'ye yakın öğrencinin eği gördüğü ve Türkçe dersinin müfredatta yer aldığı Houghton İslam Akademisi'ne tarafından yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Güney Afrika-Türkiye dostluğunu güçlendirecek bu girişimin geleceğe armağan olduğunu vurgulayarak, 19. yüzyıla kadar uzanan tarihsel ilişkilerin ışığında, bu kurumdan yetişecek öğrencilerin geleceğin dünyasını şekillendireceğinin altını çizdi.

Okul yönetimi ise Emine Erdoğan'a Türkiye'nin katkıları nedeniyle teşekkür etti. Açılışta öğrenciler ve öğretmenlerle fotoğraf çektiren, kütüphaneyi inceleyen Emine Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi.

MAARİF VAKFININ GÜNEY AFRİKA MERKEZ OFİSİ

Ayrıca Maarif Vakfının Güney Afrika Merkez Ofisi'nin de açılışını yapan Emine Erdoğan, vakfın temiz bir aklın, sahih bir kalbin ürünü ve en önemlisi güvenin adresi olduğunu ifade etti.

Açılışa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt 'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün, TİKA Başkanı Serdar Çam, Başkanı Abdurrahman Kaan, DEİK Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı , İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da katıldı.

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Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Maarif Vakfı Ofisi'nin açılığını yaptı
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