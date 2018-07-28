Emine Erdoğan Maarif Vakfı Ofisi’ni açtı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
dün Güney Afrika
'da çeşitli açılışlar gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, Johannesburg'da 350'ye yakın öğrencinin eğitim gördüğü ve Türkçe dersinin müfredatta yer aldığı Houghton İslam Akademisi'ne TİKA tarafından yapılan kütüphanenin açılışını yaptı. İki ülke dostluğunu güçlendirecek bu girişimin geleceğe armağan olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, buradan yetişecek öğrencilerin geleceğin dünyasını şekillendireceğini kaydetti. Öğrenciler ve öğretmenlerle fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi. Ayrıca Maarif Vakfı Güney Afrika Merkez Ofisi'nin de açılışını yapan Emine Erdoğan, vakfın güvenin adresi olduğunu ifade etti.