En kritik mahkemede sürpriz atamalar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar sonucu Hrant Dink cinayeti ile ilgili hazırlanan 3 ayrı iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Bu davaya ilişkin yargılama, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Ayrıca Selam Tevhid Kumpası'na ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 81 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu sanıklar bir süredir yine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.

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Selam Tevhid Kumpası ve Hrant Dink cinayetine ilişkin yargılamanın yapıldığı mahkemede Ali İhsan Horasan Başkan olarak görev yapıyor. Mahkemenin üyeleri ise Mesut Düzgün, Arif Atanıan ve Sonat Güvenç'ti… Mahkemede, iş bölümü çerçevesinde Mesut Düzgün Hrant Dink dosyasından mesuldü. Arif Atanıan ve Sonat Güvenç ise Selam Tevhid dosyasına birlikte bakıyordu.

FETÖ'CÜLER SOSYAL MEDYADA ŞOK GEÇİRDİ

3 HAKİM DE BAŞKA GÖREVE ATANDI

HSK 2018 Yaz Kararnamesi'nde büyük bir sürprize imza attı. Başkan Ali İhsan Horasan hariç tüm üyelerin tayini çıkarıldı. Yaklaşık 2 senedir Selam Tevhid davasına bakan ve dosyayı ezbere bilen Arif Atanıan Yargıtay Tetkik Hâkimliği'ne atandı. Aynı dosyada görevli Sonat Güvenç ise Gaziosmanpaşa Hakimi yapıldı. Yaklaşık 1 yıldır Hrant Dink cinayeti davasına bakan ve dosyadan sorumlu olan Hakim Mesut Düzgün ise Doğubayazıt Hâkimliği'ne tayin edildi.

Daha önce de Hrant Dink davasından sorumlu Hakim Ömer Karagöl, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na tayin edilmişti.