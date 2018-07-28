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Iğdır'da ekibine PKK'dan bombalı saldırı... 3 kişi kaçtı, kayıp kişi için operasyon

Iğdır'da, Dağı eteklerinde bulunan Korhan Yaylasındaki su hattını tamire giden ekibinin geçişi sırasında teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcı infilak etti. 2 işçi saldırıdan yara almadan kurtulurken 1 işçinin kayıp olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 13:33
Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine PKK'dan bombalı saldırı... 3 kişi kaçtı, kayıp kişi için operasyon

Alınan bilgiye göre, bugün saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda ne bağlı ekip, N.K'nin kullandığı kamyonet ve M.P. yönetimindeki iş makinesi taşıyan çekici ile su hattını tamir için Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası'na hareket etti. Ekibin yayladaki ilerleyişi sırasında teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesiyle çekicinin önünde giden kamyonet hasar gördü. Patlamanın ardından kamyonetten inen M.G. ile çekici sürücüsü M.P'ye teröristlerce ateş açıldı.

Saldırı sonrası kaçan M.G. ve M.P, bölgedeki askerler ve güvenlik korucularının yardımıyla kurtarıldı.
Güvenlik güçleri, olay yerinde kalan ve kayıp olan kamyonet sürücüsü N.K'nin bulunması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlattı.

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Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine PKK'dan bombalı saldırı... 3 kişi kaçtı, kayıp kişi için operasyon
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