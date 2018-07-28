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ile tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na akşam saatlerinde taciz ateşi açan ve bölgesine kaçan 2 terörist, Üçkiraz köyü kırsalında  ile tespit edildikten sonra yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 23:39 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 23:40
İHA ile tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz, merkez ilçe sınırları içerisinde konuşlu Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığına, 28 Temmuz 2018 günü saat 17.50 sıralarında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz girişiminde bulunulmuş, kaçan bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatılmıştır. Cudi Dağı, Üçkiraz köyü kırsalında tarafından tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, düzenlenen yakın hava desteği ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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İHA ile tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi
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