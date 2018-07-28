İş dünyasına Kanal İstanbul daveti

Başkan Erdoğan dün Türk ve Güney Afrika
lı işadamlarıyla da akşam yemeğinde bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2.2 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması çağrısında bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
İstanbul Boğazı
'na eş olacak, son derece stratejik proje olan Kanal İstanbul
'u hayata geçirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu konuda Güney Afrika'nın girişimcilerini de ben şimdiden ülkemize davet ediyorum.
Mandela, 'Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey daha aşılacak çok tepelerin olduğudur' diyor. Biz de pek çok tepeyi, engeli aştık... Aşacağımız daha çok büyük tepeler var.
Ticaret savaşlarının arttığı, BRICS gibi statüko dışı işbirliği platformlarının güç kazandığı, yeni bölgesel güçlerin ortaya çıktığı bir dönemde Türkiye ile Güney Afrika'nın bu sürecin dışında kalması düşünülemez.
Sizlerden Türkiye'ye güvenmenizi, Türkiye'nin mümbit yatırım ortamına inanmanızı istiyorum.