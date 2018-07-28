Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haber: Askerlikte yeni sistem nasıl olacak? Bedelli sonrası yeni askerlik sistemi ile flaş açıklama!

Son dakika haber: Askerlikte yeni sistem nasıl olacak? Bedelli sonrası yeni askerlik sistemi ile flaş açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni askerlik sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısı’da yaptığı konuşmada ‘askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayış ile ele almamız gerekiyor. Gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasının ardından Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız.’ dedi. Bu açıklamaların ardından askerlikte yeni sistem ile ilgili son dakika gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Peki askerlikte yeni sistem nasıl olacak, süre kısalacak mı?

Giriş Tarihi: 28.7.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 12:09
Son dakika haber: Askerlikte yeni sistem nasıl olacak? Bedelli sonrası yeni askerlik sistemi ile flaş açıklama!

ile ilgili detayların netleşmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir müjde daha verdi. Ak Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, 'Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız.' dedi. Bu açıklamaların ardından yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri de araştırılmaya başladı. Peki askerlik süresi kısalacak mı? Askerlikte yeni sistem nasıl olacak? İşte ayrıntılar…

ASKERLİKTE YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Bedelli askerlik ile ilgili kanun tasarısını TBMM'den geçmesinin ardından askerlikte yeni sistem ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Askerlikte yeni sistem nasıl olacak? Bedelli sonrası yeni askerlik sistemi ile flaş açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN