Son dakika haber: Askerlikte yeni sistem nasıl olacak? Bedelli sonrası yeni askerlik sistemi ile flaş açıklama!

Bedelli askerlik ile ilgili detayların netleşmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir müjde daha verdi. Ak Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, 'Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız.' dedi. Bu açıklamaların ardından yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri de araştırılmaya başladı. Peki askerlik süresi kısalacak mı? Askerlikte yeni sistem nasıl olacak? İşte ayrıntılar…

ASKERLİKTE YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Bedelli askerlik ile ilgili kanun tasarısını TBMM'den geçmesinin ardından askerlikte yeni sistem ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı.