Takas iddiasına sert yanıt

Amerikan Washington Post
gazetesi, Başkan Tayyip Erdoğan ve Trump'ın, NATO Zirvesi'ndeki görüşmede, tutuklu rahip Brunson'a karşılık İsrail
'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınıp yargılanan Ebru Özkan
'ın serbest bırakılması konusunda anlaştığını öne sürdü. Gazetenin iddiasına göre, Trump İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu 14 Temmuz'da telefonla arayarak Brunson ile "takas" edilmesi için Türk vatandaşı Özkan'ın serbest bırakılmasını istedi. Ancak bu takas iddiasına Türk makamlarından sert bir dille yalanlama geldi.
Brunson'un tutulduğu evin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li rahibin serbest bırakılması karşılığında Özkan'ın tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialara sert tepki göstererek "İddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır" dedi. Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi, Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail'deki duruşmada şartlı tahliye kararı verilmiştir. Adı geçen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz perşembe günü ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğiz, hukuk kuralları istisnasız herkes için geçerli" ifadesini kullandı.
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen Brunson'un tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.
Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından, 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv
'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Özkan ise, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere 11 Temmuz gecesi serbest bırakılmıştı.