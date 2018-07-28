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Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu

Başkanı , Yunanistan'da meydana gelen yangına ilişkin, Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 11:24
TBMM Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu

Meclis Başkanı Yıldırım, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis'e bir taziye mektubu gönderdi.

Mektubunda, Atina'daki yangınlar neticesinde birçok ölü ve yaralının bulunduğunu derin teessürle öğrendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Felaketin yaralarının bir an önce sarılabilmesini yürekten arzu eder, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

Türkiye'nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle Zat-ı Alinize, Yunanistan Parlamentosunun tüm değerli üyelerine ve Yunanistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en derin saygılarımı sunarım."

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TBMM Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu
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