‘Erdoğan eylülde Almanya’ya gidiyor’

ALMAN Bild gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Almanya
'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Gazete, muhtemelen eylül sonunda düzenleneceğini belirttiği ziyarete ilişkin haberini Berlin ve Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırdı. Bild, söz konusu ziyaretin Erdoğan'ın 2014'ten bu yana Almanya'ya gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacağını hatırlattı. Erdoğan, 11 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir ikili görüşme gerçekleştirmişti.