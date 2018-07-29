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, gözaltına alınırken ölen yaşlı adamın oğlunu aradı

, Giresun'da eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın (82) ailesini telefonla aradı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 13:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınırken ölen yaşlı adamın oğlunu aradı

, Giresun'da eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın (82) ailesini telefonla aradı. Bakan Soylu, görüştüğü Yusuf Topal'ın oğlu Ahmet Topal'a olayla ilgili üzüntü ve taziyelerini ilettiği belirtildi. Haklarında soruşma açılıp, açığa alınan polisler asıl mağdurun kendileri olduğunu öne sürerken, 'Beyaz kod' veren doktor hakkında da soruşturma açıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınırken ölen yaşlı adamın oğlunu aradı
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