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ekibine PKK saldırısı: 1 şehit

Giriş Tarihi: 29.7.2018
İl Özel İdaresi ekibine PKK saldırısı: 1 şehit
'da, yayladaki su hattını tamire giden ekibe teröristlerce düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda iş makinesi operatörü şehit oldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, iş makinesi operatörü Nurettin Karadeniz'in de aralarında bulunduğu ne bağlı ekip, su hattını tamir için Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası'na hareket etti. Bu sırada teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Hasar gören kamyonetten inen ekibe teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda Nurettin Karadeniz hayatını kaybederken 2 arkadaşı sağ kurtuldu. Bu arada Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta da karakola taciz ateşi açan 2 PKK'lı terörist öldürüldü.
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İl Özel İdaresi ekibine PKK saldırısı: 1 şehit
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