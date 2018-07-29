Önce tokalaştı, sonra silahla vurdu, düşene kadar elini bırakmadı

Adana'da emekli polis memuru, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kaynını beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Talip Ç., kendisine borcu olan kaynı İsmet Avcı'dan borcunu ödemesini istedi. Telefonda başlayan tartışma sonrasında pastaneye gelen Talip Ç., tokalaştığı kaynını beylik tabancasıyla vurdu. Talip Ç.'nin

kaynını vurduktan sonra elini bırakmaması dikkat çekti.