Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Önce tokalaştı, sonra silahla vurdu, düşene kadar elini bırakmadı

Önce tokalaştı, sonra silahla vurdu, düşene kadar elini bırakmadı

’da emekli polis memuru, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kaynını beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 15:10
Önce tokalaştı, sonra silahla vurdu, düşene kadar elini bırakmadı

'da emekli polis memuru, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kaynını beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.
Olay, dün akşam merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Talip Ç., kendisine borcu olan kaynı İsmet Avcı'dan borcunu ödemesini istedi. Telefonda başlayan tartışma sonrasında pastaneye gelen Talip Ç., tokalaştığı kaynını beylik tabancasıyla vurdu. Talip Ç.'nin
kaynını vurduktan sonra elini bırakmaması dikkat çekti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce tokalaştı, sonra silahla vurdu, düşene kadar elini bırakmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN