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bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz
Genel Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ile yaşanan Rahip Brunson gerilimine ilişkin açıklama yaptı. "'ın peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği 'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmesi gerektiğini" belirten Bahçeli şu mesajları verdi:
Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır.
Papazı isteyen ABD, Pensilvanya'daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkan ve ihtimali doğabilecektir.
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Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz
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