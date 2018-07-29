MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD
ile yaşanan Rahip Brunson gerilimine ilişkin açıklama yaptı. "Trump
'ın papaz
peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ
'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmesi gerektiğini" belirten Bahçeli şu mesajları verdi:
Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır.
Papazı isteyen ABD, Pensilvanya'daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkan ve ihtimali doğabilecektir.