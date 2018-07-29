Titan çetesinin hayalet Leylası

İstanbul
'da çökertilen Titan Saadet Zinciri
Çetesi'nin Rusya
uyruklu elebaşı Elvira E., Türkiye
'deki 3 yılında adeta hayalet gibi yaşadı. Herkese kendisini "Leyla" ismiyle tanıttı. Gerçek kimliğini sır gibi sakladı. Suç ortağı çete üyelerinden bile gizlendi. "Gizli Servis
elemanıyım" dedi. İşte Rusya uyruklu 'Hayalet Leyla'nın gizli yaşamı...
17 İLDE OPERASYON
Elvira E.'nin başında bulunduğu saadet zinciri, internet
sitelerinde insanlara sözde yüksek miktarda para kazandıklarını anlatarak yazılı ve görüntülü "Mutluluk Mektupları" yayımlıyor ve "Yüzde 30 ve daha fazla yüksek para kazancı" tuzağı ile Kripto Para (Bitcoin) satın aldırıyordu.
MMM (Mavrodi-Mavrodi-Melnikova) ismiyle dünyada "Rus Titan Saadet Zinciri" olarak bilinen ve Türkiye'de aynı isimle insanların internet üzerinden sisteme üye yapılması ile faaliyet yürüten siber çete, bu yöntemle 50 milyon liralık vurgun yapmış ve İstanbul Siber Suçlar Şubesi tarafından İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertilerek çetenin 30 üyesi gözaltına alınmıştı.
Çetenin bir diğer elebaşı Uğur Z., İstanbul Maltepe'de yer alan lüks rezidans dairesinde, "Leyla" kod isimli Elvira E. ise Antalya
'daki evinde yakalanmıştı.
'GİZLİ SERVİSTENİM' DEMİŞ
İddiaya göre; 19 Eylül 2015'te annesi ile birlikte turist olarak Türkiye'ye gelen Elvira E., Antalya
ve İstanbul'da ikamet etti. İkili en son Antalya'ya yerleşti. Annesi Antalya'da ev sahibi olunca anne-kız oturum izni aldı. Daha önce de turist olarak Antalya'ya geldiği iddia edilen Elvira E., Türkçe öğrendi ve kısa sürede çevre yaptı. Son olarak da çetenin elebaşı Uğur Z. ile birlikte MMM'in Türkiye'deki altyapısını oluşturdu.
Elvira E., çeteden bir kişi ile de sevgili oldu. Kendisini herkese "Leyla" ismiyle tanıtan Elvira E., iddialara göre gerçek kimliğini çetenin üyelerinden, hatta sevgilisinden bile sakladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan tüm şüpheliler, Elvira E.'nin gerçek kimliğini operasyondan sonra öğrendiklerini ve Elvira E.'nin adını "Leyla" olarak bildiklerini söyledi. İddiaya göre; 41 yaşındaki Elvira E.'nin bazı çete üyelerine "gizli servis" elemanı olduğunu, bu nedenle de ve asıl kimliğini sakladığını söylediği de iddia edildi.
'ÇEVİRMENİM'
Elvira E., ifadesinde çete lideri olmadığını, sadece çevirme yaptığını ve metinleri çetenin üst yönetimine aktardığımı söyledi fakat çetenin üst yönetiminden hiç kimsenin adını veremedi. Görüştüğü kişilerin kod isimleri ve rumuzlarını söyledi.
AKRABALARINI BİLE DOLANDIRDILAR
Mağdur
iş adamı A.T. ifadesinde "Önce denemek için internet üzerinden üye oldum. 100 liralık Bitcoin satın alarak yatırdım ve sisteme üye getirdim. 130 lira ödeme aldım. Daha sonra paranın miktarını artırarak bir süre kazanç sağladım. Son olarak sisteme 500 bin liralık bir Bitcoin girişi yaptım fakat ödemeyi alamadım" demişti. Diğer mağdurların da benzer yöntemlerle dolandırıldıkları iddia edilmiş, bazı çete üyelerinin kendi akrabalarını bile dolandırdıkları öne sürülmüştü.
?ÇİFTLİKBANK'A İLHAM VERMİŞ
Sistemin
en üst düzey yöneticisinin Rusya uyruklu Sergey Mavrodi
olduğu, bir dönem Rusya'da tutuklanan ve çok sayıda ülkede hakkında yakalama kararları olduğu iddia edilen Sergey Mavrodi'nin öldüğü de iddia edildi. Açılımı "Mavrodi-Mavrodi-Melnikova" olan MMM Sistemi'nin, 1989'da Sergei Mavrodi ile kardeşleri tarafından kurulduğu ve son yıllarda ülkemizde çok kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlikbank dolandırıcılığına ilham verdiği ifade edildi.