Yaş gününde infaz edip, taziye mesajı yayımladılar

TERÖR örgütü PKK
, kandırarak dağa götürdüğü çocuklardan Fırat Korkmaz'ı (17) Kandil'den kaçmaya çalışırken yakalayarak doğum gününde infaz etti. Olay duyulunca da 'kaza ile öldüğünü' söyleyerek taziye mesajı yayımladı. Hakkâri doğumlu Fırat Korkmaz 2016'da PKK'nın şehir yapılanması tarafından kandırılarak dağa çıkarıldı. Fırat Korkmaz'a 'Welat Colemerg' kod adı, eline de silah verildi. İstihbarat birimlerine ulaşan bilgiye göre Fırat Korkmaz geçen yıl aralık ayında kaçmaya çalıştığı sırada yakalanıp, bir mağaraya kapatıldı. Doğum günü olan 19 Ocak 2018'de de infaz edildi. Korkmaz'ın öldürüldüğünün duyulması üzerine hain örgütün elebaşıları yine yalana sarıldı. Kandil'de bulunan Rojvan kodunu kullanan terörist tüm örgüt üyelerinin duyacağı açık telsiz kanalından çağrı yaparak 'Fırat Korkmaz arkadaşımız kaza ile hayatını kaybetmiştir' dedi.