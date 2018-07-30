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şehidine son görev

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Ağrı şehidine son görev
'DA ekiplerine yönelik 'lı teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit olan Nurettin gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaşanan su problemini gidermek için Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkiine giden İl Özel İdaresi ekiplerine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 'ın dayısı Nurettin Karadeniz için baba ocağı Oluklu köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkanı Murataza Karaçanta, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Karadeniz'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karadeniz'in cenazesi köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Ağrı şehidine son görev
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