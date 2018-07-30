Ağrı şehidine son görev

AĞRI
'DA İl Özel İdaresi
ekiplerine yönelik PKK
'lı teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit olan Nurettin Karadeniz
gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaşanan su problemini gidermek için Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkiine giden İl Özel İdaresi ekiplerine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
'ın dayısı Nurettin Karadeniz için baba ocağı Oluklu köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kars
Belediye Başkanı Murataza Karaçanta, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti
Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Karadeniz'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karadeniz'in cenazesi köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.