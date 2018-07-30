Bot faciası: 6 ölü

Balıkesır'ın Ayvalık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve FETÖ
mensubu oldukları değerlendirilen 16 kişinin içinde bulunduğu bot alabora oldu. Kazada 3'ü bebek 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin de kayıp olduğu öğrenildi. Yasadışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen 16 kişinin bulunduğu şişme bot Ayvalık Çıplak Ada açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.
DENİZ VE HAVADAN ARAMA
Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye yaptığı saatlerde termal kameralarla belirlenen kaçaklardan doktor olduğu öğrenilen ve FETÖ lideri Fetullah Gülen
'in kız kardeşinin damadı olduğu öne sürülen Edremit 2 No'lu Sağlık Ocağı'nın eski hekimlerinden İsmail Akay
(58) ve esnaf Bilal Çoban (40) kurtarıldı. Kurtarılanların botta toplam 16 kişi olduklarını ifade etmesinin ardından çok sayıda ekip, İzmir
'in Dikili İlçesi'nden gelen bir helikopterin havadan yardımıyla hummalı bir çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından; isimleri henüz belirlenemeyen 3 bebek, Sena Aksoy ve Sümeyye Avcı adlı 2 kadın ve Gökhan Y. adındaki bir erkeğin cesetlerine ulaşıldı.
HEKİMLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan kimlik tespitinde şüphelilerin, FETÖ üyesi olmaktan arandıkları ortaya çıktı. Gülen'in damadı İsmail Akay'ın Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca arandığı ve aile hekimliğinden KHK
ile ihraç edildiği öğrenildi. Diğer şüphelilerin de örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştıkları, ihraç edildikleri ve ByLock kullanıcısı oldukarı öğrenildi. Kurtarılan 9 kişi tedavi altına alındıktan sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.