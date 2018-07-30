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'de kurultay bugün belli oluyor!

'de kurultay bilmecesi bugün itibariyle netleşecek. Toplanan imzaların netleşememesi sonucu CHP'de kurultaya gidilip gidilemeyeceği merak konusu. bu konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnce, yaptığı açıklamada "Kurultaya gidilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi. İmzalar konusunda da konuşan Muharrem İnce "İmzaların sorumlusu ben değilim" dedi.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 12:29
CHP'de kurultay bugün belli oluyor!

'de kurultay bilmecesi bugün sonra eriyor. Uzun süredir CHP gündemini meşgul eden kurultay konusu bugün netleşecek. Kurultay hakkında açıklamalar yapan , "Uzun süreli bir hazırlık lazım. İyi bir hazırlık gerektiğini düşünüyorum. Sn. Genel Başkanımız cumhurbaşkanlığı inde aday olmadı. Önümüzde 5 yıl sonraki seçimde de aday olmayacağı kesin gibi. Bizim meselemiz koltuk meselesi değil. Bir an önce olağanüstü kurultaya gitmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Muharrem İnce: "Bir an önce kurultaya gidilmeli"

İMZALARA YANIT

İmzalar hakkındaki sorulara da "İmzaların sorumlusu ben değilim." cevabını verdi.

MUHARREM İNCE TAAHHÜTNAME VERDİ

CHP'li İnce, Hoşdere Caddesi'ndeki Ankara 35. Noterliğine gelerek bir taahhütname imzaladı. Noter çıkışında basın mensupların açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan İnce, "Noterden bir taahhütname imzaladım. Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime, noterden taahhütname verdim." dedi.

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