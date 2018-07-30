Elazığ sağlık üssü oluyor

Sağlıkta yeni dönemde şehir hastanelerinin yapımı tam gaz devam ediyor. Yozgat, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri'den sonra Elazığ Şehir Hastanesi
projesinde de sona gelindi. Sağlık Bakanı Faruk Koca'nın talimatıyla yapımı süren şehir hastaneleri 2018 içinde tamamlanarak hizmete girecek. Bu kapsamda, Türkiye'nin 6'ncı şehir hastanesi 1 Ağustos'ta Elazığ
'da açılıyor. Eskişehir ve Bilkent şehir hastaneleri ise yıl sonuna kadar açılacak.
Sağlık Bakanlığı
tarafından KamuÖzel Ortaklığı modeliyle yapılan Elazığ Şehir Hastanesi, şehrin en büyük projesi olarak birçok ilki bünyesinde barındıracak. Hastane diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi sağlık alanında son teknolojiye sahip cihazlar donatılacak. Tamamı otomasyon sistemiyle kurgulanan hastane 8 ayrı blok halinde inşa edildi. Depreme karşı dayanıklı olan hastanede, yangın ve benzeri afetlere karşı da ileri güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca hasta transferinde zaman kazandıracak helikopterlerin kalkış ve inişi için alan ayrıldı. Böylece hastaneye yapılacak hasta transferleri hızlı gerçekleşecek.
BİN 38 YATAK KAPASİTELİ
Sadece Elazığ'a değil, bölgedeki diğer illerden gelen hastalara da şifa dağıtacak Elazığ Şehir Hastanesi, 688'i tek kişilik, 169'u çift kişilik olmak üzere bin 38 yatak kapasitesine sahip. 302 adet poliklinik hizmet birimi olan hastanede, 39 ameliyathane, 25 hemodiyaliz ünitesi, 114 yataklı yoğun bakım ünitesi, 46 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi var.