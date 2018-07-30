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'a kaçmaya çalışan 'cüler teslim edildi

'den Rodos'a kaçarken yakalanan 50 'cü teslim edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 22:17 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 23:41
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler teslim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden () 'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü () firarisi 50 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC'den cumartesi günü Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan aralarında FETÖ firarisi asker, öğretmen ve kadınların da bulunduğu 50 kişi yakalandı.

Açıklamada, "KKTC'den Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan 50 kişi, arandıkları cumhuriyet başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı." bilgisine yer verildi.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler teslim edildi
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