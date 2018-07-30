Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

FETÖ 'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının 23 Temmuz'da yapılan celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaaya karşı sanıkların savunmaları alındı.

Haklarında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanıklar üzerilerine atılı tüm suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Duruşma sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına yarına ertelendi.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet Savcısı Eray Akkavak tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl altı aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ayrı ayrı bir yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenilen mütalaada, 6 sanığa "haksız arama" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 2 yıla kadar, 31 sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 18 yıla kadar, 2 sanığa da "nitelikli yağma" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Firari sanık Zafer Özleblebici hakkındaki yakalama kararının beklenmesi talep edilen mütalaada, bu sanığın dosyasının ayrılması gerektiği belirtildi.