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Hastanelerde jandarma dönemi başladı!

Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için artık hastane polislerinin yanı sıra jandarmada görev yapmaya başladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 08:15
Hastanelerde jandarma dönemi başladı!

Son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başladı. Sağlık Sendikaları ve Tabip Odaları sağlıkta şiddetin önlenmesi için biran önce gerekli cezai müeyyide ve gerekli tedbirlerin alınmasını talip ederken, artık kamu görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi.

'da 3 gün önce başlayan uygulamaya vatandaşlar uygulamanın faydalı olacağını söylediler. Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor. Herhangi şiddet olayının da ise polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde görev yapmaya başladı.

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Hastanelerde jandarma dönemi başladı!
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