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’nın tepe ismi öldürüldü

’nın çatı yapılanması ’nın sözde Marmara bölge sorumlusu , ’a yapılan harekâtta öldü

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
KCK’nın tepe ismi öldürüldü
'DAKİ 193 kişilik davasında hakkında yakalama kararı çıkarılınca 'a kaçan örgütün tepe isimlerinden Serdar Ali kod adlı 'un (44) 'nın 13 Şubat'ta düzenlediği hava harekâtıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Terör örgütü 5 ay boyunca gizlediği ölüm haberini dün kendi yayın organlarında duyurdu. 'nın önde gelen isimlerinden ve tarafından sözde Marmara bölge sorumluluğuna getirilen terörist Ali Durç'un ölüm haberini dün örgüte yakın yayın organları duyurdu. Örgütün beyin takımını oluşturan KCK'nın aynı zamanda yürütme konseyi üyesi Ali Durç, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın da yardımcılığını yapıyordu. İstanbul'da 2012'de yürütülen KCK soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine Kuzey Irak'a kaçarak dağ kadrosuna katılan terörist, KCK davasındaki iddianamede 1 numaralı firari sanık olarak yer alıyordu.
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KCK’nın tepe ismi öldürüldü
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