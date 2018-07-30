KCK’nın tepe ismi öldürüldü

İSTANBUL
'DAKİ
193 kişilik KCK
davasında hakkında yakalama kararı çıkarılınca Kuzey Irak
'a kaçan örgütün tepe isimlerinden Serdar Ali kod adlı Ali Durç
'un (44) TSK
'nın 13 Şubat'ta düzenlediği hava harekâtıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Terör örgütü 5 ay boyunca gizlediği ölüm haberini dün kendi yayın organlarında duyurdu. PKK
'nın önde gelen isimlerinden Murat Karayılan
ve Cemil Bayık
tarafından sözde Marmara bölge sorumluluğuna getirilen terörist Ali Durç'un ölüm haberini dün örgüte yakın yayın organları duyurdu. Örgütün beyin takımını oluşturan KCK'nın aynı zamanda yürütme konseyi üyesi Ali Durç, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın da yardımcılığını yapıyordu. İstanbul'da 2012'de yürütülen KCK soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine Kuzey Irak'a kaçarak dağ kadrosuna katılan terörist, KCK davasındaki iddianamede 1 numaralı firari sanık olarak yer alıyordu.