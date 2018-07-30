Koltuk kavgasında hesap günü

24 Haziran seçim hezimetinin ardından CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile partideki en büyük rakibi Muharrem İnce
arasında yaşanan 'koltuk kavgası' sürüyor. İnce etrafında bir araya gelen muhaliflerin olağanüstü kurultayın toplanması için 16 Temmuz'da başlattığı imza kampanyasının süresi parti tüzüğüne göre bugün saat 17.30'da sona eriyor. Muhalifler son dakikaya kadar, kargo yoluyla ya da elden kendilerine teslim edilecek imzaların ulaşmasını da bekleyecek. İmzaları genel merkeze sunmak için 7 günleri bulunan muhaliflerin, bu süreyi büyük ölçüde kullanmaları bekleniyor.
Muhaliflerin, tüzükte 'kurultay delegelerinin salt çoğunluğu' olarak ifade edilen 625 delegenin imzasını genel merkeze sunması halinde Kılıçdaroğlu 45 gün içinde kurultayı toplamak zorunda kalacak.
Kurultay çağrı heyetinin sözcüsü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün en son "559 delege imzası elimizde, 69'u da postada. Toplam 628 imza topladık" demişti. Kulislerde ise genel merkezin baskısıyla 70'in üzerinde delegenin imzasını geri çektiği konuşuluyor.
CHP'NİN RUHU YENİLGİYE TESLİM
Bu arada dün akşam TV'de soruları yanıtlayan Muharrem İnce, "Bu ekip 9 kere denedi olmadı. Yenilgi CHP'nin ruhunu teslim almış. 9 seçimdir aynı şeyi yapıp, farklı sonuç alamayız. Bu gidişle martta kamyon duvara çarpacak" dedi. 100 milletvekilinin delegeleri ikna için Anadolu'yu gezdiğini belirten İnce, "Yarın (bugün) bin 250 delege arkadaşımız imza vermezse, çekilirim kenara" dedi. Ancak İnce daha sonra, "Öyle demedim. Kurultay toplanmalı. 1000 imza bekliyorum. 800-900 olsun. Tartışmalı bir durum olmasın" ifadesini kullandı.