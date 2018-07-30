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O polisler ve doktor açığa alındı

Giriş Tarihi: 30.7.2018
O polisler ve doktor açığa alındı
İçişleri Bakanı , 'da eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın (82) ailesini telefonla aradı. Soylu, Topal'ın oğlu Ahmet Topal'a üzüntü ve taziyelerini iletti. Açığa alınan 2 polis hakkında 'adam öldürmeye sebebiyet vermek' suçundan soruşturma başlatıldı. Polislerin ifadelerinde, Topal'ın kendilerine güçlük çıkardığını söyledikleri öğrenildi. Ailenin şikâyeti doğrultusunda hakkında inceleme başlatılan Doktor Ö.Y. de 'nca açığa alındı.

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O polisler ve doktor açığa alındı
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