O polisler ve doktor açığa alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Giresun
'da eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın (82) ailesini telefonla aradı. Soylu, Topal'ın oğlu Ahmet Topal'a üzüntü ve taziyelerini iletti. Açığa alınan 2 polis hakkında 'adam öldürmeye sebebiyet vermek' suçundan soruşturma başlatıldı. Polislerin ifadelerinde, Topal'ın kendilerine güçlük çıkardığını söyledikleri öğrenildi. Ailenin şikâyeti doğrultusunda hakkında inceleme başlatılan Doktor Ö.Y. de Sağlık Bakanlığı
'nca açığa alındı.