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Oktar Çetesi’nde ’çu imam

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
Adnan 'ne düzenlenen operasyonda tutuklanan "İmam Bacılar Grubu" üyesi D.G.'nin, geçen yıl 'tan da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Örgüte yönelik operasyon sonrası tutuklanan kadın şüpheli D.G.'nin geçen yıl cep telefonunda 'nün gizli haberleşme programı ByLock tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı ortaya çıktı. Kararı ile serbest bırakılan D.G.'nin Suç Örgütü'nün 'İmam Bacılar Grubu'nda yer aldığı iddia edildi. D.G. örgüte yönelik operasyonun ardından tutuklanmıştı. Adnan Oktar'ın da FETÖ'cü ile görüşmeleri saptanmıştı.
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Oktar Çetesi’nde ByLock’çu imam
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