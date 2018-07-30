Oktar Çetesi’nde ByLock’çu imam

Adnan Oktar Suç Örgütü
'ne düzenlenen operasyonda tutuklanan "İmam Bacılar Grubu" üyesi D.G.'nin, geçen yıl ByLock
'tan da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Örgüte yönelik operasyon sonrası tutuklanan kadın şüpheli D.G.'nin geçen yıl cep telefonunda FETÖ
'nün gizli haberleşme programı ByLock tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı ortaya çıktı. Adli Kontrol
Kararı ile serbest bırakılan D.G.'nin Adnan Oktar
Suç Örgütü'nün 'İmam Bacılar Grubu'nda yer aldığı iddia edildi. D.G. örgüte yönelik operasyonun ardından tutuklanmıştı. Adnan Oktar'ın da FETÖ'cü Mehmet Baransu
ile görüşmeleri saptanmıştı.