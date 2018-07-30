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Son Dakika: 'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi... merkezli 6 ilde, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 15:32
Son Dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün () eğitim, üniversite, öğrenci evi ve askeri mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, FETÖ ile iltisaklı Edremit Hayır İşleri Hizmet Vakfı'nın içerisinde bulunan, 2014 yılında örgüt tarafından askeri sınavlara hazırlanarak askeri kurumlara giriş yaptıkları tespit edilen ve örgütün eğitim, üniversite, öğrenci evi, askeri mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında ifade bulunan A.T, İ.H.U, M.Ö, M.G, S.S, O.B, C.D, Ş.Ö. ve İ.D'nin yakalanması için güvenlik güçlerinin harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, , , , , ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

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Son Dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
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