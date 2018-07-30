Son Dakika haberi: Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

ŞARTLAR BELLİ OLDU!

24 Haziran seçimleri sonrasında ülke gündeminin en çok konuşulan konularından biri de bedelli askerlik... Bedelli askerlik için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen kararname ile 1 Ocak 1994 yılından önce doğan erkeklere bedelli askerlik yolu açıldı. Yurt dışında yaşayan, aynı şartları taşıyan bireyler de 2 bin € ücret vererek askerliklerini tamamlamış sayılacak. Bu aşamada en çok merak edilen konulardan biri bedelli askerlik başvuruları ne zaman? ve Bedelli askerlik dağıtım yerleri ne zaman belli olacak?