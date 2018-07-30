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Son Dakika haberi: başvuruları ne zaman? ne zaman belli olacak?

konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından canlı yayında müjdelenen bedelli askerlik konusu seçimden sonra yasalaştı. 1 Ocak 1994'ten önce doğan erkekler 15 bin TL ücret ile birlikte 21 gün temel askerlik eğitimi aldıktan sonra askerliklerini tamamlamış sayılacak. Peki ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 30.7.2018 12:01
Son Dakika haberi: Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

ŞARTLAR BELLİ OLDU!

24 Haziran seçimleri sonrasında ülke gündeminin en çok konuşulan konularından biri de ... Bedelli askerlik için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen kararname ile 1 Ocak 1994 yılından önce doğan erkeklere bedelli askerlik yolu açıldı. Yurt dışında yaşayan, aynı şartları taşıyan bireyler de 2 bin € ücret vererek askerliklerini tamamlamış sayılacak. Bu aşamada en çok merak edilen konulardan biri bedelli askerlik başvuruları ne zaman? ve Bedelli askerlik dağıtım yerleri ne zaman belli olacak?

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Son Dakika haberi: Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
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