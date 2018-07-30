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: Terör örgütüne ağır darbe

haberi... Tunceli kırsalında vatandaşların ihbarı sonucu düzenlenen hava operasyonunda terör örgütü PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 15:49
Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Pülümür kırsalında duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 10 bölücü terör örgütü mensubu hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir.

"ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe
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