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kişi başı 1.5 lira düştü

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Soygunculara kişi başı 1.5 lira düştü
SULTANGAZİ'de soygun için girdikleri lokantada kasa olmayınca çekmecedeki 6 lira bozuk parayı alan 4 soyguncu kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, 15 Temmuz'da Sultangazi 'nde meydana geldi. Gece saat 02.40 sıralarında balık lokantasına gelen 4 kişi lokantanın kapısını levye ile kırarak içeriye girdi. Yüzlerini tişörtleriyle kapatan soyguncular kasayı bulamayınca masanın alt çekmesini açarak tabağın içerisindeki bozuk 6 lirayı alarak kaçtı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan kişileri arıyor.
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Soygunculara kişi başı 1.5 lira düştü
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