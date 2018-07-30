Soygunculara kişi başı 1.5 lira düştü

SULTANGAZİ'de
soygun için girdikleri lokantada kasa olmayınca çekmecedeki 6 lira bozuk parayı alan 4 soyguncu kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, 15 Temmuz'da Sultangazi Gazi Mahallesi
'nde meydana geldi. Gece saat 02.40 sıralarında balık lokantasına gelen 4 kişi lokantanın kapısını levye ile kırarak içeriye girdi. Yüzlerini tişörtleriyle kapatan soyguncular kasayı bulamayınca masanın alt çekmesini açarak tabağın içerisindeki bozuk 6 lirayı alarak kaçtı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan kişileri arıyor.