A haber ekibine FETÖ’cü saldırısı

Almanya'da hükümetin desteğiyle palazlanan FETÖ'cü teröristler aHaber ekibine saldırdı. Muhabir Rahmi Turan ile kameraman Hakan Yeşil, haber için bulundukları sokakta kendilerini tanıyan FETÖ'cülerin hedefi oldu. Tehdit ve küfürler savuran FETÖ'cüler önce kameramana saldırdı.

FETÖ'cüler A Haber muhabirine saldırdı "BİZİ NİYE ÇEKİYORSUNUZ"

"Bizi niye çekiyorsunuz" diyen saldırganlardan Hamit Sarı, metal bir cisimle Turan'ı darp etti. Başından darbe alan Turan, FETÖ'cünün elinden kurtulmayı başardı. Saldırganların ayrılmasının ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Turan, daha sonra da hastaneye giderek tedavisini yaptırdı.

CANLI YAYINDA O ANLARI ANLATTI:

FETÖ'cü hainin saldırısına uğrayan A Haber Muhabiri Rahmi Turan o anları canlı yayında anlattı

Almanya'da FETÖ'cü Hamit Sarı, A Haber Muhabiri Rahmi Turan'a saldırdı. FETÖ'cü hainin saldırısına uğrayan A Haber Muhabiri Rahmi Turan, o anları ve yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.