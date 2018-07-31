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aHaber ekibine ’cü saldırısı

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
aHaber ekibine FETÖ’cü saldırısı
'da hükümetin desteğiyle palazlanan 'cü teröristler aHaber ekibine saldırdı. Muhabir Rahmi Turan ile kameraman Hakan Yeşil, haber için bulundukları sokakta kendilerini tanıyan FETÖ'cülerin hedefi oldu. Tehdit ve küfürler savuran FETÖ'cüler önce kameramana saldırdı. "Bizi niye çekiyorsunuz" diyen saldırganlardan Hamit Sarı, metal bir cisimle Turan'ı darp etti. Başından darbe alan Turan, FETÖ'cünün elinden kurtulmayı başardı. Saldırganların ayrılmasının ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Turan, daha sonra da hastaneye giderek tedavisini yaptırdı.
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aHaber ekibine FETÖ’cü saldırısı
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