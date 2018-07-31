CHP milletvekili Erdin Bircan, beyin kanaması geçirdi

CHP
'de Muharrem İnce
'ye yakınlığıyla bilinen ve kurultay talebinde bulunanlar arasında yer alan Edirne Milletvekili Erdin Bircan, beyin kanaması geçirdi.
Kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır
'da bulunan Bircan'ın önceki gün delegelerle görüştükten sonra oteline gittiği belirtildi. Bircan'ın dün sabah delegelerce odasında yarı baygın halde bulunduğu ve Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.
Ameliyat edilen Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, Grup Başkanvekili Engin Altay ve Ankara Milletvekili Murat Emir'i Iğdır'a gönderdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Bircan'ın tedavisi için Erzurum'dan Iğdır'a alanında uzman cerrah ve sağlık ekibi gönderildi.
CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ ise Bircan'ın önceki akşam kente geldiğini belirterek, "Banyoya giderken ayağı kaymış, kafası yere çarpmış. Allah razı olsun doktor arkadaşlarımız ameliyata aldı ve kanamayı durdurdu, şimdi sağlık durumu iyi" dedi.
İnce ise sosyal medyadan "Iğdır'da rahatsızlanan Edirne Milletvekilimiz Sayın Erdin Bircan'ın sağlık durumuyla ilgili neredeyse saat başı bilgi veren Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ederim" mesajını paylaştı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın da durumunu yakından takip ettiği Bircan dün ambulans uçakla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildi.