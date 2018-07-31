CHP'de kurultay düğümü çözülüyor!

CHP'de 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında dün, delegeler son imzalarını verdi. Seçimli kurultay için toplanan imzaların bir hafta içinde genel merkeze sunulması gerekiyor.

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'632 İMZANIN ELLERİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜLER'

CHP'li Yarkadaş, katıldığı bir programda şunları söyledi:

"632 delegenin ıslak imzalı mektubu toplanarak Muharrem İnce'nin Hoşdere'deki ofisine teslim edildi. Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Mehmet Siyam Kesimoğlu'ndan oluşan çağrı grubu bu 632 imzayı bugün tasnif etti ve 632 imzanın ellerinde olduğunu gördüler."

KAÇ İMZA GEREKİYOR?

Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.