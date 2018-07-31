Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Özellikle NATO müttefiki olduğumuz ve stratejik ortak olarak tanımladığımız ABD'nin Türkiye'de devam eden adli bir konuyu gerekçe göstererek ya da bahane ederek Türkiye'ye yönelik tehditkar dil kullanması asla kabul edilemez" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.





"100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı 100 günlük icraat programının detaylarının kabine toplantısında ele alındığını kaydeden Kalın, "Hem seçim döneminde vaat edilen projeleri hem de daha önce başlatılmış devam etmekte olan ya da bitirilecek olan projeleri kapsıyor. 400 civarında projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları Kabine toplantısında ele alındı" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik açıklamalar

100 günlük programda öncelikli amacın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin temel unsurlarının tamamlanması olduğunu, Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içinde oluşturulan yeni birimlerin, ofislerin, başkanlıkların, kurulların teşekküllerinin tamamlanması ve buralara üst düzey atamaların yapılması olduğunu kaydeden Kalın, "Bu çerçevede bir takım atamalar yapıldı. Önümüzdeki günlerde bu süreç hızlı bir şekilde tamamlanacak" diye konuştu.



100 günlük icraat programının açıklanmasında paralel olarak 2019-2023 dönemine ait stratejik planının kasım sonuna kadar hazırlanmış olacağını ifade eden Kalın, "Bizim öncelikli hedefimiz Türkiye'nin 2023 hedefleri çerçevesinde yeni sistemin de sunduğu imkanlarla bütün bakanlıklarımızın, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın tam kapasite çalışarak bu hedeflere ulaşacak şekilde bir performans hayata geçirmesi" ifadelerini kullandı.







"GÜVENLİK BİRİMLERİMİZ EŞGÜDÜM SAYESİNDE TERÖRE DARBE ÜSTÜNE DARBE VURMAKTADIR"



İç ve dış tehditlere yönelik terörle mücadele konusunun da toplantıda ele alındığına dikkat çeken Kalın, "Güvenlik birimlerimiz arasında son dönemde yakalanmış olan eşgüdüm sahada da somut neticeler vermeye devam ediyor. Bütün güvenlik birimlerimiz kendi aralarında oluşturdukları eşgüdüm sayesinde teröre darbe üstüne darbe vurmaktadır" dedi.



Suriye'de devam eden savaşın siyasi bir çözüm yolu ile sonuçlandırılmasına yönelik bir dizi siyasi girişimin devam ettiğini de belirten Kalın, Soçi toplantıları ve Astana sürecini hatırlatarak, Türkiye'nin bu sürece etkin bir şekilde katkı vermeye devam edeceğini de belirtti. Kalın, Suriye kaynaklı terör tehditlerine karşı Türkiye'nin etkin mücadelesinin kararlı bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.







"TÜRKİYE HİÇBİR TEHDİDE VE TEHDİTVARİ DİLE ASLA PRİM VERMEZ"



Amerika ile Türkiye arasında yaşanan gerilime de dikkat çeken Kalın, "Burada devam eden adli süreç ile ilgili Amerikan makamlarının tehdit dolu açıklamalarına şahit oluyoruz. MGK bildirisinde de ifade edildiği gibi, bugün Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısında da ifade ettiği gibi, Türkiye hiçbir tehdide ve tehditvari dile asla prim vermez. Türkiye'ye yönelik tehdit ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir. Özellikle NATO müttefiki olduğumuz ve stratejik ortak olarak tanımladığımız ABD'nin Türkiye'de devam eden adli bir konuyu gerekçe göstererek ya da bahane ederek Türkiye'ye yönelik tehditkar dil kullanması asla kabul edilemez. Türkiye bu stratejik ortaklığı kendi ulusal çerçevesinde devam ettirmek için üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Buna mukabil Amerikan makamlarının Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren PYD ile angajman ve FETÖ terör örgütüne karşı mücadele konularında Türkiye'yi tatmin edici adımlar atmadığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin duruşunun ne kadar haklı ve ilkeli olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Biz bundan sonraki süreçte de rasyonel, ilkeli, onurlu duruşumuzu aynen devam ettireceğiz" dedi.







"KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN"



Kurban bayramı tatiline ilişkin Kabinenin aldığı kararı paylaşan Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Arife günü olan pazartesi de tatile dahi edilmiştir" diye konuştu.